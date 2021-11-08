Сегодня день рождения организатора туризма и рэпера

Сегодня, 8 ноября отмечает свой день рождения Болот Васильевич БОЧКАРЕВ, организатор туризма. В этот же день отмечает свой день рождения Никита Валерьевич ВЕРКИН — КОКРАШ, рэп-исполнитель, музыкант и блогер, лидер хип-хоп объединения «Муравейник».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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