08.11.2021
02:39
109
Общество
Сегодня день рождения организатора туризма и рэпера
Сегодня, 8 ноября отмечает свой день рождения Болот Васильевич БОЧКАРЕВ, организатор туризма.
В этот же день отмечает свой день рождения Никита Валерьевич ВЕРКИН — КОКРАШ, рэп-исполнитель, музыкант и блогер, лидер хип-хоп объединения «Муравейник».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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