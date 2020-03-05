06.03.2020
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Общество
Сегодня день рождения организатора спорта, телезвезды и артиста
Сегодня, 6 марта исполнилось 40 лет Георгию Руслановичу БАЛАКШИНУ, вице-президенту Федерации бокса Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ньургуйаана ВАСИЛЬЕВА, телезвезда НВК САХА.
Сегодня исполнился 31 год Петру БОРИСОВУ, руководителю танцевальной студии Dance empire.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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