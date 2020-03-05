Сегодня день рождения организатора спорта, телезвезды и артиста

Сегодня, 6 марта исполнилось 40 лет Георгию Руслановичу БАЛАКШИНУ, вице-президенту Федерации бокса Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ньургуйаана ВАСИЛЬЕВА, телезвезда НВК САХА. Сегодня исполнился 31 год Петру БОРИСОВУ, руководителю танцевальной студии Dance empire.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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