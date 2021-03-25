Сегодня день рождения организатора спорта, спикера, поэтессы и хореографа

Сегодня, 25 марта исполнилось 52 года Алексею УВАРОВУ, президенту Федерации тайского бокса Якутии, президенту спортивного клуба «Мохсогол». В этот же день отмечает свой день рождения Вера Спиридоновна СОЛДАТОВА – НАНОВА, общественный деятель, поэтесса, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Ульяна Дмитриевна ПОПОВА, председатель Сунтарского районного Совета депутатов. 25 марта отмечает свой день рождения Светлана Ефимовна ЗАНУРОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), основатель танцевальных ансамблей «Тугутчаан» и «Булуу долгуннара» Вилюйского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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