16.12.2020
00:19
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Общество
Сегодня день рождения организатора спорта и общественного деятеля
Сегодня, 16 декабря исполнилось 40 лет Леониду СПИРИДОНОВУ, вице-президенту Федерации спортивной борьбы России, директору центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Айталина Валерьевна СОКОЛОВА, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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