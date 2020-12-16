16.12.2020
00:19
70

Общество

Сегодня день рождения организатора спорта и общественного деятеля

Сегодня, 16 декабря исполнилось 40 лет Леониду СПИРИДОНОВУ, вице-президенту Федерации спортивной борьбы России, директору центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Айталина Валерьевна СОКОЛОВА, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх