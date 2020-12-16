Сегодня день рождения организатора спорта и общественного деятеля

Сегодня, 16 декабря исполнилось 40 лет Леониду СПИРИДОНОВУ, вице-президенту Федерации спортивной борьбы России, директору центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Айталина Валерьевна СОКОЛОВА, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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