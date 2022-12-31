31.12.2022
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Общество
Сегодня день рождения организатора спорта и модельера
Сегодня, 31 декабря исполнилось 63 года Иннокентию Юрьевичу ГРИГОРЬЕВУ, организатору спорта, почетному гражданину Тылгынинского наслега и Вилюйского улуса, заслуженному работнику физической культуры и спорта Российской Федерации.
В этот же день отмечает свой день рождения Надежда ДОКТОРОВА, известный модельер.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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