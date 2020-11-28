Сегодня день рождения организатора образования и деятелей искусства

Сегодня, 28 ноября исполнилось 69 лет Андрею Саввичу БОРИСОВУ, государственному советнику Республики Саха (Якутия), президенту Академии духовности Республики Саха (Якутия), известному режиссеру.

В этот же день отмечает свой день рождения Оксана Александровна ВИНОКУРОВА, директор ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная коррекционная школа-интернат для неслышащих обучающихся», кандидат педагогических наук.

Сегодня исполнилось 65 лет Сергею Викторовичу АФОНАСЕВИЧУ, доцент кафедры актерского искусства Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженному артисту РС(Я).

28 ноября отмечает свой день рождения Дарья Петровна ЛАВРОВА – Даша Кофе, звезда якутской эстрады.