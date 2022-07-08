08.07.2022
00:04
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Общество

Сегодня день рождения омбудсмена, медиамагната и мелодиста

Сегодня, 8 июля отмечает свой день рождения Альбина Егоровна КЫЧКИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 77 лет Александру Дмитриевичу ГЛОТОВУ, основателю и руководителю радио «Виктория» и «Виктория Саха».

Сегодня исполнился 41 год Вячеславу Васильевичу ГАВРИЛЬЕВУ, мелодисту.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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