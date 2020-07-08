Сегодня день рождения омбудсмена и медиамагната

Сегодня, 8 июля отмечает свой день рождения Альбина Егоровна КЫЧКИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 75 лет Александру Дмитриевичу ГЛОТОВУ, генеральному директору радио «Виктория» и «Виктория Саха», директору и генеральному продюсеру музыкального конкурса «Этигэн Хомус».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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