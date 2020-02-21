22.02.2020
00:03
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Общество

Сегодня день рождения омбудсмена

Сегодня, 22 февраля отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна СОЛОВЬЕВА, уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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