Сегодня день рождения омбудсмена

Сегодня, 22 февраля отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна СОЛОВЬЕВА, уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).

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