Сегодня день рождения общественных деятелей, профессора и звезды эстрады

Сегодня, 17 июля исполнилось 57 лет Валерию Алексеевичу ЛЮТОМУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), руководителю Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Республике Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА, руководитель научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации, доктор социологических наук, профессор кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств. Сегодня отмечает свой день рождения САИНА, звезда якутской эстрады. 17 июля исполнилось 77 лет Алексею Александровичу ТОМТОСОВУ, кандидату исторических наук, общественному деятелю.

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