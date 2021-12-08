Сегодня день рождения общественных деятелей и преподавателей

Сегодня, 8 декабря исполнилось 40 лет Николаю Дмитриевичу БУГАЕВУ, председателю Общественной палаты Республики Саха (Якутия), директору Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

В этот же день отмечает свой день рождения Гульсум Агзамовна БЕЙСЕМБАЕВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва, общественный деятель.

8 декабря день рождения у Галины Михайловны НИКОЛАЕВОЙ, советника-помощника главы администрации МР «Нюрбинский район», ветерана санитарно-эпидемиологической службы, Почетного гражданина Нюрбинского района.

Сегодня отмечает свой день рождения Вера Семеновна НИКИФОРОВА, доцент кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств, кандидат искусствоведения.

8 декабря отмечает свой день рождения Ирина Иннокентьевна БОРИСОВА, преподаватель Арктического государственного института культуры и искусств, балетовед, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Варвара Николаевна ЯКОВЛЕВА, профессор кафедры вокального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, народная артистка России.