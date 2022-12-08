Сегодня день рождения общественных деятелей и искусствоведа

Сегодня, 8 декабря исполнился 41 год Николаю Дмитриевичу БУГАЕВУ, председателю Общественной Палаты Республики Саха (Якутия), директору Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. В этот же день отмечет свой день рождения Вера Семеновна НИКИФОРОВА, заведующая кафедрой искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент. Сегодня отмечает свой день рождения Гульсум Агзамовна БЕЙСЕМБАЕВА, общественный деятель. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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