Сегодня день рождения общественных деятелей

Сегодня, 30 декабря исполнилось 67 лет Александру Николаевичу КАНИНУ, общественному деятелю. В этот же день отмечает свой день рождения Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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