30.12.2021
00:15
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Общество
Сегодня день рождения общественных деятелей
Сегодня, 30 декабря исполнилось 67 лет Александру Николаевичу КАНИНУ, общественному деятелю.
В этот же день отмечает свой день рождения Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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