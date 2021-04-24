Сегодня день рождения общественного деятеля, журналистов и предпринимателя

Сегодня, 24 апреля исполнился 61 год Андрею Анатольевичу ВЫСОКИХ, председателю Общественной Палаты города Якутска, директору ООО «Профи-маркет». В этот же день исполнилось 49 лет Роману МАНДЗЯКУ, известному журналисту. Сегодня отмечает свой день рождения Анна ИСАКОВА, главный редактор радио FM «Виктория Саха». 24 апреля исполнилось 66 лет Владиславу Гаврильеивчу КАСЬЯНОВУ, редактору-директору газеты Намского улуса «Энсиэли». В этот же день отмечает свой день рождения Рена БУДАЕВА, известный предприниматель, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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