Сегодня день рождения общественного деятеля, журналистов и художника

Сегодня, 18 августа отмечает свой день рождения Анжелика АНДРЕЕВА, председатель Союза женских организаций Республики Саха (Якутия), общественный деятель. В этот же день отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, телезвезда НВК САХА. Сегодня отмечает свой день рождения Лиана ПОПОВА, организатор СМИ. 18 августа исполнилось 45 лет Михаилу Валерьевичу ЕГОРОВУ, художнику-постановщику Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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