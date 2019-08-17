18.08.2019
00:20
52Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля, журналистов и художника
Сегодня, 18 августа отмечает свой день рождения Анжелика АНДРЕЕВА, председатель Союза женских организаций Республики Саха (Якутия), общественный деятель.
В этот же день отмечает свой день рождения Катерина ГРИГОРЬЕВА, телезвезда НВК САХА.
Сегодня отмечает свой день рождения Лиана ПОПОВА, организатор СМИ.
18 августа исполнилось 45 лет Михаилу Валерьевичу ЕГОРОВУ, художнику-постановщику Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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