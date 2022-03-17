Сегодня день рождения общественного деятеля, предпринимателя, артиста и спортсмена

Сегодня, 17 марта отмечает свой день рождения Анастасия Николаевна БОЖЕДОНОВА, общественный деятель. В этот же день исполнилось 55 лет Станиславу СИВЦЕВУ, предпринимателю. Сегодня исполнилось 45 лет Александру Георгиевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, солисту ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, народному артисту Республики Саха (Якутия). 17 марта исполнилось 30 лет Артему ВАРДАНЯНУ, известному спортсмену, многоборцу, многократному призеру Игр Дыгына.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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