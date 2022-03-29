29.03.2022
00:27
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Общество

Сегодня день рождения общественного деятеля, организаторов здравоохранения и звезды эстрады

Сегодня, 29 марта исполнилось 60 лет Александру Григорьевичу ПОДГОЛОВУ, председателю Русской общины Республики Саха (Якутия), общественному деятелю, основателю АСП «Подросток».

В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ДАВЫДОВА, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3».

Сегодня исполнилось 70 лет Вячеславу Лаврентьевичу АЛЕКСАНДРОВУ, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ, бывшему министру здравоохранения Якутии.  

29 марта исполнилось 35 лет САХАМИНУ, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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