29.03.2022
00:27
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Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля, организаторов здравоохранения и звезды эстрады
Сегодня, 29 марта исполнилось 60 лет Александру Григорьевичу ПОДГОЛОВУ, председателю Русской общины Республики Саха (Якутия), общественному деятелю, основателю АСП «Подросток».
В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ДАВЫДОВА, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3».
Сегодня исполнилось 70 лет Вячеславу Лаврентьевичу АЛЕКСАНДРОВУ, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ, бывшему министру здравоохранения Якутии.
29 марта исполнилось 35 лет САХАМИНУ, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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