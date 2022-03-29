Сегодня день рождения общественного деятеля, организаторов здравоохранения и звезды эстрады

Сегодня, 29 марта исполнилось 60 лет Александру Григорьевичу ПОДГОЛОВУ, председателю Русской общины Республики Саха (Якутия), общественному деятелю, основателю АСП «Подросток». В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ДАВЫДОВА, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3». Сегодня исполнилось 70 лет Вячеславу Лаврентьевичу АЛЕКСАНДРОВУ, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ, бывшему министру здравоохранения Якутии. 29 марта исполнилось 35 лет САХАМИНУ, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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