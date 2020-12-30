30.12.2020
00:40
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Общество

Сегодня день рождения общественного деятеля и предпринимателя

Сегодня, 30 декабря исполнилось 66 лет Александру Николаевичу КАНИНУ, общественному деятелю.

В этот же день отмечает свой день рождения Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА, известный предприниматель, общественный деятель.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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