30.12.2020
00:40
82
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля и предпринимателя
Сегодня, 30 декабря исполнилось 66 лет Александру Николаевичу КАНИНУ, общественному деятелю.
В этот же день отмечает свой день рождения Оксана ЛАВРЕНТЬЕВА, известный предприниматель, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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