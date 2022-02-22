Сегодня день рождения общественного деятеля и мелодиста

Сегодня, 22 февраля отмечает свой день рождения Анна Афанасьевна СОЛОВЬЕВА, общественный деятель. В этот же день исполнилось 66 лет Александру Ивановичу ДМИТРИЕВУ – ТАММАХ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), автору более 500 песен.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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