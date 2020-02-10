Сегодня день рождения общественного деятеля и главы

Сегодня, 11 февраля исполнилось 72 года Дмитрию Николаевичу ГОРОХОВУ, исполнительному директору совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) — Ассоциации межмуниципального сотрудничества РС (Я). В этот же день исполнилось 59 лет Андрею Тимофеевичу НОГОВИЦЫНУ, главе администрации Чурапчинского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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