18.05.2022
00:18
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Общество

Сегодня день рождения общественного деятеля и артистки

Сегодня, 18 мая отмечает свой день рождения Галина Николаевна ПАВЛОВА – КИЭРГЭ, общественный деятель, известный фотограф.

В этот же день отмечает свой день рождения Анегина Николаевна ДЬЯКОНОВА, солистка государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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