Сегодня день рождения общественного деятеля и артиста

Сегодня, 12 февраля исполнилось 85 лет Будимиру Дмитриевичу СЛЕПЦОВУ, почетному председателю республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, тыла, вооруженных сил и правоохранительных органов РС (Я). В этот же день исполнилось 57 лет Афанасию Афанасьевичу СОЛОВЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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