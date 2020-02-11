12.02.2020
00:16
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Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля и артиста
Сегодня, 12 февраля исполнилось 85 лет Будимиру Дмитриевичу СЛЕПЦОВУ, почетному председателю республиканского Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, тыла, вооруженных сил и правоохранительных органов РС (Я).
В этот же день исполнилось 57 лет Афанасию Афанасьевичу СОЛОВЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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