Сегодня день рождения общественного деятеля и архитектора

Сегодня, 14 ноября исполнилось 70 лет Вячеславу Петровичу АЛЕКСЕЕВУ, председателю Саха (Якутской) республиканской организации общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. В этот же день исполнилось 63 года Николаю Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, почетному архитектору РФ. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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