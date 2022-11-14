14.11.2022
05:50
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Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля и архитектора
Сегодня, 14 ноября исполнилось 70 лет Вячеславу Петровичу АЛЕКСЕЕВУ, председателю Саха (Якутской) республиканской организации общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
В этот же день исполнилось 63 года Николаю Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, почетному архитектору РФ.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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