29.01.2022
00:19
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Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля, фотографа и хомусиста
Сегодня, 29 января исполнилось 64 года Анатолию Анатольевичу ДОБРЯНЦЕВУ, общественному деятелю, кандидату экономических наук.
В этот же день исполнилось 42 года Василию КОНОНОВУ, парламентскому фотографу.
Сегодня исполнилось 28 лет Георгию СЛЕПЦОВУ — ЧА5ЫЛХАНУ, хомусисту-виртуозу.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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