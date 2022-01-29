Сегодня день рождения общественного деятеля, фотографа и хомусиста

Сегодня, 29 января исполнилось 64 года Анатолию Анатольевичу ДОБРЯНЦЕВУ, общественному деятелю, кандидату экономических наук. В этот же день исполнилось 42 года Василию КОНОНОВУ, парламентскому фотографу. Сегодня исполнилось 28 лет Георгию СЛЕПЦОВУ — ЧА5ЫЛХАНУ, хомусисту-виртуозу.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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