28.06.2022
00:46
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Общество

Сегодня день рождения общественного деятеля

Сегодня, 28 июня отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ЛЫХИНА, общественный деятель, известный коммунист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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