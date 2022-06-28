28.06.2022
00:46
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Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
Сегодня, 28 июня отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ЛЫХИНА, общественный деятель, известный коммунист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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