29.06.2020
01:28
126
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
Сегодня, 29 июня отмечает свой день рождения Лариса Реасовна КУЛАКОВСКАЯ, общественный деятель, организатор международных проектов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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