29.06.2020
01:28
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Общество

Сегодня день рождения общественного деятеля

Сегодня, 29 июня отмечает свой день рождения Лариса Реасовна КУЛАКОВСКАЯ, общественный деятель, организатор международных проектов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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