Сегодня день рождения общественников, звезды эстрады и организаторов здравоохранения

Сегодня, 29 марта исполнилось 59 лет Александр Николаевичу ПОДГОЛОВУ, председателю Русской общины Якутии, создателю АСП «Подросток», общественному деятелю. В этот же день исполнилось 34 года САХАМИНУ, звезде якутской эстрады. Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ДАВЫДОВА, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3», общественный деятель. 29 марта отмечает свой день рождения Анна Андреевна БАРАШКОВА, заместитель руководителя Аппарата – начальник управления протокола и внешних связей Правительства Камчатского края. В этот же день исполнилось 69 лет Вячеславу Лаврентьевичу АЛЕКСАНДРОВУ, организатору здравоохранения.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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