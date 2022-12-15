Сегодня день рождения общественника, художницы и журналиста

Сегодня, 15 декабря исполнилось 50 лет Александру Александровичу НОГОВИЦЫНУ, общественному деятелю. В этот же день отмечет свой день рождения Кыдаана ИГНАТЬЕВА, известная художница. Сегодня отмечает свой день рождения Фатима СЛЕПЦОВА, известный журналист. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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