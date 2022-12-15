15.12.2022
00:49
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Общество
Сегодня день рождения общественника, художницы и журналиста
Сегодня, 15 декабря исполнилось 50 лет Александру Александровичу НОГОВИЦЫНУ, общественному деятелю.
В этот же день отмечет свой день рождения Кыдаана ИГНАТЬЕВА, известная художница.
Сегодня отмечает свой день рождения Фатима СЛЕПЦОВА, известный журналист.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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