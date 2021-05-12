12.05.2021
00:18
82

Культура

Сегодня день рождения народной певицы и деятеля культуры

Сегодня, 12 мая отмечает свой день рождения Мария Ивановна ЕГОРОВА, уроженка Сунтарского улуса, народная певица, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Галина Ивановна ШЕЛКОВНИКОВА, куратор художественных отделений ДШИ и ДХШ, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх