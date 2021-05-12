12.05.2021
00:18
82
Культура
Сегодня день рождения народной певицы и деятеля культуры
Сегодня, 12 мая отмечает свой день рождения Мария Ивановна ЕГОРОВА, уроженка Сунтарского улуса, народная певица, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Галина Ивановна ШЕЛКОВНИКОВА, куратор художественных отделений ДШИ и ДХШ, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.05.2021
55
11.05.2021
128
11.05.2021
523
11.05.2021
519
11.05.2021
160
11.05.2021
308
11.05.2021
925
11.05.2021
174
11.05.2021
395
11.05.2021
792
11.05.2021
268
11.05.2021
723
11.05.2021
206
11.05.2021
240
11.05.2021
407
11.05.2021
165
11.05.2021
381
11.05.2021
168
11.05.2021
208
11.05.2021
199
11.05.2021
272
11.05.2021
149
11.05.2021
270
11.05.2021
249
11.05.2021
324
11.05.2021
226
11.05.2021
1515
11.05.2021
463
11.05.2021
673
11.05.2021
567
11.05.2021
318
11.05.2021
681
11.05.2021
187
11.05.2021
897
11.05.2021
368
11.05.2021
218
11.05.2021
1215
11.05.2021
1238
11.05.2021
432
10.05.2021
2882
10.05.2021
586
10.05.2021
1401
10.05.2021
498
10.05.2021
941
10.05.2021
708
10.05.2021
5916
10.05.2021
462
10.05.2021
1382
10.05.2021
570
10.05.2021
589
10.05.2021
1938
10.05.2021
1606
10.05.2021
7142
10.05.2021
1694
10.05.2021
761
10.05.2021
1594
10.05.2021
1236
10.05.2021
797
10.05.2021
4458
10.05.2021
357
ТОП НОВОСТИ
10.05.2021
7151
10.05.2021
5924
09.05.2021
5463
10.05.2021
4469
07.05.2021
3387
09.05.2021
3120
10.05.2021
2630
07.05.2021
2428