Сегодня день рождения народной певицы и деятеля культуры

Сегодня, 12 мая отмечает свой день рождения Мария Ивановна ЕГОРОВА, уроженка Сунтарского улуса, народная певица, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Галина Ивановна ШЕЛКОВНИКОВА, куратор художественных отделений ДШИ и ДХШ, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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