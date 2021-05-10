10.05.2021
00:16
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Культура

Сегодня день рождения народной мастерицы

Сегодня, 10 мая отмечает свой день рождения Варвара Ефимовна ЕФРЕМОВА, народная мастерица Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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