Общество
Сегодня день рождения народного мастера, артистки, художника, хозяйки усадьбы и этносоциолога
Сегодня, 15 апреля исполнилось 67 лет Луке Митрофановичу ЕГОРОВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия), владельцу ювелирной фирмы «Уран саха».
В этот же день отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.
Сегодня исполнилось 69 лет Василию Петровичу КРАВЧУКУ, известному живописцу,
15 апреля отмечает свой день рождения Валентина Иннокентьевна АТЛАСОВА, хозяйка этнической Усадьбы АТЛАСОВЫХ.
В этот же день отмечает свой день рождения Дария Григорьевна БРАГИНА, историк-этносоциолог, политолог, кандидат исторических наук.
15 апреля — День рождения Жиркова Василия Васильевича — учредителя экологической компании «Зелёный Рай», мастера спорта СССР по вольной борьбе.
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