Сегодня день рождения народного мастера, артистки, художника, хозяйки усадьбы и этносоциолога

Сегодня, 15 апреля исполнилось 67 лет Луке Митрофановичу ЕГОРОВУ, народному мастеру Республики Саха (Якутия), владельцу ювелирной фирмы «Уран саха».

В этот же день отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Сегодня исполнилось 69 лет Василию Петровичу КРАВЧУКУ, известному живописцу,

15 апреля отмечает свой день рождения Валентина Иннокентьевна АТЛАСОВА, хозяйка этнической Усадьбы АТЛАСОВЫХ.

В этот же день отмечает свой день рождения Дария Григорьевна БРАГИНА, историк-этносоциолог, политолог, кандидат исторических наук.

15 апреля — День рождения Жиркова Василия Васильевича — учредителя экологической компании «Зелёный Рай», мастера спорта СССР по вольной борьбе.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»