Сегодня день рождения музыковеда, мелодиста и артиста

Сегодня, 16 октября отмечает свой день рождения Галина Григорьевна АЛЕКСЕЕВА, музыковед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РС (Я). В этот же день исполнилось 68 лет Владимиру Николаевичу КЫППЫГЫРОВУ, мелодисту. Сегодня исполнилось 69 лет Михаилу Семеновичу САННИКОВУ, общественному деятелю, артисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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