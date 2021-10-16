16.10.2021
00:14
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Культура

Сегодня день рождения музыковеда, мелодиста и артиста

Сегодня, 16 октября отмечает свой день рождения Галина Григорьевна АЛЕКСЕЕВА, музыковед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РС (Я).

В этот же день исполнилось 68 лет Владимиру Николаевичу КЫППЫГЫРОВУ, мелодисту.

Сегодня исполнилось 69 лет Михаилу Семеновичу САННИКОВУ, общественному деятелю, артисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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