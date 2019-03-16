Сегодня день рождения музыковеда, предпринимателя, общественного деятеля и журналистов

Сегодня, 16 марта исполнилось 56 лет Владимиру Петровичу ИНДИГИРСКОМУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), мелодисту, музыковеду, журналисту. В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Карловна НУТЧИНА, главный редактор сайта «Аартык.ру». Сегодня исполнилось 34 года Ивану Петровичу ЛУЦКАНУ, общественному деятелю. 16 марта отмечает свой день рождения Петр АНДРЕЕВ, известный предприниматель, совладелец комплекса отдыха «Орто Дойду» и гостиницы «Орто Дойду». Сегодня отмечает свой день рождения Ирина ЕЛИСЕЕВА, известный журналист. В этот же день отмечает свой день рождения Елена АГАФОНОВА, пресс-секретарь министерства культуры и духовного развития. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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