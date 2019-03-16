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График отключения электричества в Якутии на 16-18 марта
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15.03.2019, 17:12
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В Табаге выявлен факт разлива жидких бытовых отходов
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Происшествия
Летевший из Якутии в Москву Boeing из-за неисправности приземлился в Сыктывкаре
15.03.2019, 17:00
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Проведи майские каникулы в Грузии!
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Пожарные отбуксировали автомобиль, застрявший у села Майя
15.03.2019, 16:35
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Финансовая грамотность: Помогаем найти ответы на самые сложные вопросы
15.03.2019, 16:25
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Минобрнауки Якутии объявило о тестировании абитуриентов Международной Арктической школы 
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Судебная хроника
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В Якутске состоялась встреча по мусорной реформе
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Схема расположения парковок для болельщиков Кубка мира
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16 марта 2019, 0:02
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Сегодня день рождения музыковеда, предпринимателя, общественного деятеля и журналистов

Сегодня, 16 марта исполнилось 56 лет Владимиру Петровичу ИНДИГИРСКОМУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), мелодисту, музыковеду, журналисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Туйаара Карловна НУТЧИНА, главный редактор сайта «Аартык.ру».

Сегодня исполнилось 34 года Ивану Петровичу ЛУЦКАНУ, общественному деятелю.

16 марта отмечает свой день рождения Петр АНДРЕЕВ, известный предприниматель, совладелец комплекса отдыха «Орто Дойду» и гостиницы «Орто Дойду».

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина ЕЛИСЕЕВА, известный журналист.

В этот же день отмечает свой день рождения Елена АГАФОНОВА, пресс-секретарь министерства культуры и духовного развития.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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