Сегодня день рождения многоборца и музееведа

Сегодня, 12 октября исполнилось 33 года Петру СТАРОСТИНУ, универсальному атлету, победителю Игр Дыгына – 2014. В этот же день отмечает свой день рождения Фекла Гурьевна ПЕТРОВА, музеевед, организатор музея печати при редакции газеты «Нюрба».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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