09.05.2022
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Общество
Сегодня день рождения министров, руководителя, поэтессы и художницы
Сегодня, 9 мая отмечает свой день рождения Майя Андреевна ДАНИЛОВА, министр экономики Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 56 лет Владимиру Николаевичу ЧЕРНОГРАДСКОМУ, министру по развитию Арктики и делам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 43 года Виталию Семеновичу ЧИКАЧЕВУ, генеральному директору ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».
9 мая отмечает свой день рождения Наталья Владимировна МИХАЛЕВА – САЙА, известная поэтесса.
В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна СКОРИКОВА, председатель Союза художников Республики Саха (Якутия), известный живописец, дизайнер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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