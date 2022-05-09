09.05.2022
00:22
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Общество

Сегодня день рождения министров, руководителя, поэтессы и художницы

Сегодня, 9 мая отмечает свой день рождения Майя Андреевна ДАНИЛОВА, министр экономики Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 56 лет Владимиру Николаевичу ЧЕРНОГРАДСКОМУ, министру по развитию Арктики и делам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 43 года Виталию Семеновичу ЧИКАЧЕВУ, генеральному директору ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».

9 мая отмечает свой день рождения Наталья Владимировна МИХАЛЕВА – САЙА, известная поэтесса.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна СКОРИКОВА, председатель Союза художников Республики Саха (Якутия), известный живописец, дизайнер.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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