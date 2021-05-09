09.05.2021
00:16
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Общество

Сегодня день рождения министров, руководителя, поэтессы, дизайнера, вице-губернатора и актрисы

Сегодня, 9 мая отмечает свой день рождения Майя Андреевна ДАНИЛОВА, министр экономики Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 55 лет Владимиру Николаевичу ЧЕРНОГРАДСКОМУ, министру по развитию Арктики и делам народов Севера.

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Диевна БАСОВА, заместитель председателя Счетной Палаты Республики Саха (Якутия).

9 мая отмечает свой день рождения Наталья Владимировна МИХАЛЕВА – САЙА, известная поэтесса.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна СКОРИКОВА, известный дизайнер.

Сегодня исполнилось 50 лет Игорю Борисовичу ТРЕСКОВУ, вице-губернатору Московской области.

9 мая исполнился 71 год Василию Борисовичу ГРАБЦЕВИЧУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).  

В этот же день отмечает свой день рождения Раиса Афанасьевна ЭВЕРСТОВА, актриса Кердемского народного теара им. Л.Я. Гермогеновой.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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