Общество
Сегодня день рождения министров, руководителя, поэтессы, дизайнера, вице-губернатора и актрисы
Сегодня, 9 мая отмечает свой день рождения Майя Андреевна ДАНИЛОВА, министр экономики Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 55 лет Владимиру Николаевичу ЧЕРНОГРАДСКОМУ, министру по развитию Арктики и делам народов Севера.
Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Диевна БАСОВА, заместитель председателя Счетной Палаты Республики Саха (Якутия).
9 мая отмечает свой день рождения Наталья Владимировна МИХАЛЕВА – САЙА, известная поэтесса.
В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна СКОРИКОВА, известный дизайнер.
Сегодня исполнилось 50 лет Игорю Борисовичу ТРЕСКОВУ, вице-губернатору Московской области.
9 мая исполнился 71 год Василию Борисовичу ГРАБЦЕВИЧУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Раиса Афанасьевна ЭВЕРСТОВА, актриса Кердемского народного теара им. Л.Я. Гермогеновой.
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