12.06.2022
00:44
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Общество
Сегодня день рождения министра, журналиста, переводчицы и артистки
Сегодня, 12 июня исполнился 61 год Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 46 лет Сергею МУКСУНОВУ, сотруднику управления пресс-службы Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Альбина БОРИСОВА-СЛЕПЦОВА, известная переводчица.
12 июня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), артистка эстрады и кино.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
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