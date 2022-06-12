Сегодня день рождения министра, журналиста, переводчицы и артистки

Сегодня, 12 июня исполнился 61 год Владимиру Николаевичу ПРОКОПЕНКО, министру внутренних дел Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 46 лет Сергею МУКСУНОВУ, сотруднику управления пресс-службы Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Альбина БОРИСОВА-СЛЕПЦОВА, известная переводчица. 12 июня отмечает свой день рождения Валентина Николаевна РОМАНОВА – ЧЫСКЫЫРАЙ, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), артистка эстрады и кино.

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru

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