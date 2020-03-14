15.03.2020
00:56
44
Политика
Сегодня день рождения министра, журналиста и общественного деятеля
Сегодня. 15 марта исполнилось 54 года Владимиру Анатольевичу ЕГОРОВУ, министру образования и науки Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Игорь САВВИНОВ, известный журналист, общественный деятель.
Сегодня исполнилось 46 лет Владимиру Шиндикеевичу Ю, общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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