30.11.2021
00:54
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Общество
Сегодня день рождения министра, журналиста и деятеля культуры
Сегодня, 30 ноября отмечает свой день рождения Лена Николаевна АФАНАСЬЕВА, министр здравоохранения Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Наталия ФЕДОРОВА, известный журналист.
Сегодня отмечает свой день рождения Розалия Николаевна НИКИФОРОВА, хореограф, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник культуры РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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