Сегодня день рождения министра ЖКХ и энергетики Якутии

Сегодня, 20 октября исполнилось 48 лет Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Пусть Ваш высочайший профессионализм, активная гражданская позиция, компетентность в решении наиболее сложных вопросов помогут Вам и впредь успешно справляться с задачами любой сложности!



От всей души желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в Вашем нелёгком деле и во всех начинаниях, неисчерпаемого запаса сил, благополучия Вам и Вашей семье!

