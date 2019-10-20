20.10.2019
14:20
42
Общество
Сегодня день рождения министра ЖКХ и энергетики Якутии
Сегодня, 20 октября исполнилось 48 лет Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
Пусть Ваш высочайший профессионализм, активная гражданская позиция, компетентность в решении наиболее сложных вопросов помогут Вам и впредь успешно справляться с задачами любой сложности!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в Вашем нелёгком деле и во всех начинаниях, неисчерпаемого запаса сил, благополучия Вам и Вашей семье!
Источник: Коллектив министерства ЖКХиЭ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.10.2019
0
20.10.2019
41
20.10.2019
46
20.10.2019
222
20.10.2019
290
20.10.2019
114
20.10.2019
118
20.10.2019
138
20.10.2019
2480
20.10.2019
562
20.10.2019
230
19.10.2019
3423
19.10.2019
669
19.10.2019
340
19.10.2019
274
19.10.2019
424
19.10.2019
262
19.10.2019
303
19.10.2019
323
19.10.2019
403
19.10.2019
755
19.10.2019
481
19.10.2019
404
19.10.2019
216
19.10.2019
1247
19.10.2019
376
19.10.2019
1367
18.10.2019
240
18.10.2019
262
18.10.2019
291
18.10.2019
295
18.10.2019
356
18.10.2019
227
18.10.2019
324
18.10.2019
1168
18.10.2019
259
18.10.2019
1417
18.10.2019
222
18.10.2019
243
18.10.2019
275
18.10.2019
210
18.10.2019
8792
18.10.2019
348
18.10.2019
253
18.10.2019
205
18.10.2019
216
18.10.2019
189
18.10.2019
1379
18.10.2019
208
18.10.2019
169
18.10.2019
157
18.10.2019
1356
18.10.2019
195
18.10.2019
178
18.10.2019
3772
18.10.2019
210
18.10.2019
620
18.10.2019
370
18.10.2019
260
18.10.2019
4326
18.10.2019
178
18.10.2019
938
ТОП НОВОСТИ
15.10.2019
13481
17.10.2019
10758
15.10.2019
9653
18.10.2019
8791
16.10.2019
7944
17.10.2019
6224
16.10.2019
6105
14.10.2019
5500
16.10.2019
5308
17.10.2019
4992