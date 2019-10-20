20.10.2019
14:20
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Общество

Сегодня день рождения министра ЖКХ и энергетики Якутии

Сегодня, 20 октября исполнилось 48 лет Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Пусть Ваш высочайший профессионализм, активная гражданская позиция, компетентность в решении наиболее сложных вопросов помогут Вам и впредь успешно справляться с задачами любой сложности!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в Вашем нелёгком деле и во всех начинаниях, неисчерпаемого запаса сил, благополучия Вам и Вашей семье!

Источник: Коллектив министерства ЖКХиЭ
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