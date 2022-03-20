Сегодня день рождения министра, замминистра, организатора образования, режиссера и журналистов

Сегодня 20 марта исполнилось 40 лет Евгению Андреевичу ПЕРФИЛЬЕВУ, министру экологии, природопользования и лесного хозяйства.

В этот же день исполнилось 43 года Владиславу Валерьевичу ЛЕВОЧКИНУ, первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Нина Афанасьевна АЛЕКСЕЕВА, основатель авторской школы, почетный работник образования РФ.

20 марта отмечает свой день рождения Марина ТИМОФЕЕВА, редактор журнала «Байанай».

В этот же день отмечает свой день рождения Валентина ЯКИМЕЦ, известный режиссер.

Сегодня исполнилось 44 года Александру РУМЯНЦЕВУ, известному журналисту.