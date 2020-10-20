Сегодня день рождения министра, замминистра, народного мастера, профессора, руководителей и артиста

Сегодня, 20 октября исполнилось 75 лет Борису Федоровичу НЕУСТРОЕВУ – Мандар Уус, народному мастеру, академику Академии духовности Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 49 лет Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 38 лет Сергею Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, первому заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) – руководителю департамента дорожной службы и автомобильного транспорта.

20 октября исполнилось 84 года Дмитрию Николаевичу МИРОНОВУ, профессору, доктору юридических наук, почетному юристу РФ и РС (Я).

В этот же день исполнился 61 год Владимиру Николаевичу СТЕПАНОВУ, руководителю ООО «Медиа-группа «Ситим», известному журналисту.

Сегодня исполнилось 43 года Николаю Афанасьевичу ПОПОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, тенору.

20 октября исполнилось 76 лет Анатолию Антоновичу ДЗИВИЦКОМУ, полковнику милиции в отставке, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).