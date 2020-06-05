Сегодня день рождения министра, замминистра, депутата, руководителя и риэлтора

Сегодня, 5 июня исполнилось 55 лет Александру Павловичу АТЛАСОВУ, министру сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 40 лет Александру Васильевичу ГОГОЛЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному инженеру АО «Сахатранснефтегаз». Сегодня исполнилось 37 лет Максиму Михайловичу ПРОКОПЬЕВУ, заместителю министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия). 5 июня отмечает свой день рождения Марина ПЛАТОНОВА, директор сети стоматологических клиник «Все 32», общественный деятель. В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия ТИМАНАНИ, известный предприниматель, риэлтор.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх