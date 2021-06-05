Сегодня день рождения министра, замминистра, депутата, руководителей, композитора, артистки и шеф-повара

Сегодня, 5 июня исполнилось 56 лет Александру Павловичу АТЛАСОВУ, министру сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 41 год Александру Васильевичу ГОГОЛЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главному инженеру АО «Сахатранснефтегаз».

Сегодня исполнилось 38 лет Максиму Михайловичу ПРОКОПЬЕВУ, заместителю министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

5 июня исполнилось 74 года Владимиру Васильевичу КСЕНОФОНТОВУ, композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Мария Евсеевна НИКОЛАЕВА, народная артистка РС (Я), заслуженная артистка РС (Я).

Сегодня исполнилось 39 лет Евгению АЛЬФАНУ, шеф-повару ресторана высокой сибирской кухни «Аврора».

5 июня отмечает свой день рождения Анастасия ТИМАНАНИ, известный предприниматель, риэлтор.

В этот же день отмечает свой день рождения Марина ПЛАТОНОВА, директор сети стоматологических клиник «Все 32», общественный деятель.