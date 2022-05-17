Сегодня день рождения министра, замминистра, депутата, омбудсмена, предпринимателя и телезвезды

Сегодня, 17 мая исполнилось 38 лет Владимиру Михайловичу СИВЦЕВУ, министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Елена Юрьевна ХИЛЬ, заместитель министра финансов Республик Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 61 год Ивану Ивановичу АНДРЕЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Сардана Михайловна ГУРЬЕВА, уполномоченный по защите прав человека в Республике Саха (Якутия).

17 мая отмечает свой день рождения Ольга ГРИГОРЬЕВА, общественный деятель, лидер проекта «Сделано в Якутии», предприниматель, владелица салона национальной посуды «Камелек».

В этот же день исполнилось 54 года Эдуарду РУДЫХУ, телезвезде НВК САХА.