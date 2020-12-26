Сегодня день рождения министра, вице-спикера и главы улуса

Сегодня, 26 декабря исполнилось 44 года Павлу Владимировичу ИВАНОВУ, министру имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Антонина Афанасьевна ГРИГОРЬЕВА, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнился 61 год Гаврилу Ильичу ЧИРИКОВУ, главе Верхоянского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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