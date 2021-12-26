26.12.2021
00:23
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Общество
Сегодня день рождения министра, вице-спикера, главы улуса и инноватора
Сегодня, 26 декабря исполнилось 45 лет Павлу Владимировичу ИВАНОВУ, министру имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Антонина Афанасьевна ШАДРИНА, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 62 года Гаврилу Ильичу ЧИРИКОВУ, главе Верхоянского улуса.
26 декабря отмечает свой день рождения Спартак ВЫРДЫЛИН, якутский инноватор.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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