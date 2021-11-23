23.11.2021
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Общество

Сегодня день рождения министра, ветерана и журналистов

Сегодня, 23 ноября исполнилось 44 года Анатолию Аскалоновичу СЕМЕНОВУ, министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Респубдлики Саха (Якуттия).

В этот же день отмечает свой день рождения Матрена Денисовна ГЕРМОГЕНОВА, кандидат педагогических наук, ветеран войны и тыла, профессор-наставник СВФУ имени М.К. Аммосова.

В этот же день исполнилось 55 лет Илье ЖАРАЕВУ, оператору НВК САХА.

Сегодня отмечает свой день рождения Лариса АНИСИМОВА, известный журналист, блогер.   

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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