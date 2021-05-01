01.05.2021
00:26
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Общество

Сегодня день рождения министра, ученого и писателя

Сегодня, 1 мая исполнилось 40 лет Гаврилу Витальевичу КИРИЛЛИНУ, министру по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 71 год Владимиру Ильичу ПТИЦЫНУ, общественному деятелю.

Сегодня исполнилось 86 лет Василию Николаевичу ИВАНОВУ, директору научно-исследовательского института Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова, профессору, доктору исторических наук.

1 мая исполнилось 70 лет Николаю Николаевичу ПЕТРОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), писателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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