Сегодня день рождения министра, ученого и писателя

Сегодня, 1 мая исполнилось 40 лет Гаврилу Витальевичу КИРИЛЛИНУ, министру по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнился 71 год Владимиру Ильичу ПТИЦЫНУ, общественному деятелю. Сегодня исполнилось 86 лет Василию Николаевичу ИВАНОВУ, директору научно-исследовательского института Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова, профессору, доктору исторических наук. 1 мая исполнилось 70 лет Николаю Николаевичу ПЕТРОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), писателю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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