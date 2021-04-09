09.04.2021
00:12
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Общество
Сегодня день рождения министра, руководителя, журналиста и блогера
Сегодня, 9 апреля исполнилось 59 лет Юрию Степановичу КУПРИЯНОВУ, министру культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 60 лет Александру Джуровичу ДАНИЛОВУ, директору кинотеатра «Центральный», председателю ОО «Союз поэтов-сказителей осуохай РС (Я)», продюсеру, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 43 года Александру Вячеславовичу ПРОКОПЬЕВУ, известному журналисту, общественному деятелю.
9 апреля исполнилось 44 года Алексею БАСЫЛАЕВУ, известному предпринимателю, блогеру.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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