Сегодня день рождения министра, руководителя, журналиста и блогера

Сегодня, 9 апреля исполнилось 59 лет Юрию Степановичу КУПРИЯНОВУ, министру культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 60 лет Александру Джуровичу ДАНИЛОВУ, директору кинотеатра «Центральный», председателю ОО «Союз поэтов-сказителей осуохай РС (Я)», продюсеру, отличнику культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 43 года Александру Вячеславовичу ПРОКОПЬЕВУ, известному журналисту, общественному деятелю. 9 апреля исполнилось 44 года Алексею БАСЫЛАЕВУ, известному предпринимателю, блогеру.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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